Бойко Борисов в социалните мрежи.
Лидерът на ГЕРБ се похвали с приемането на България в Шенген.
"Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута - еврото. Преди години звучеше като далечна мечта, днес е нормалност за младите, за бизнеса, за хората, които пътуват и работят", написа той.
Борисов отбеляза, че това не е даденост.
"Това е резултат от избори, които България направи и от път, по който вървяхме с много усилия. Когато създавахме ГЕРБ, точно това искахме - България да е част от силна Европа, а не в периферията. Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините".
Бойко Борисов: ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!
Още по темата
/
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещания, но колко от тях бяха изпълнени?
10.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Още от категорията
/
"Възраждане" алармира за над 64 млн. лева загуби в АЕЦ "Козлодуй" заради срив в производството
10.01
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
Николай Василев: Цялото общество се занимава само с това къде нещо е поскъпнало с няколко стотинки
10.01
Тече вътрешна проверка на летище "Варна" след сигнал на пътник, че от багажа му са изчезнали някои неща
10.01
АПИ: 415 машини чистят републиканската пътна мрежа. Шофьори съобщават за заледявания на Витиня и при Вакарел
10.01
АПИ: Пътищата се третират срещу заледяване, проходими са при зимни условия. Очаква се интензивен снеговалеж до часове
10.01
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
10.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Слави Трифонов с критика към политиците: Много вожд, малко индиан...
21:48 / 10.01.2026
Иво Сиромахов: Всеки влиза в политиката с големи планове и обещан...
21:49 / 10.01.2026
Зафиров: Влизам на този конгрес със самочувствието, че съм си свъ...
17:30 / 10.01.2026
Д-р Гергана Николова: Антибиотикът не лекува вирусни инфекции!
16:23 / 10.01.2026
БНБ: В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща сто...
16:23 / 10.01.2026
БСП взе решение: Ще проведе Конгрес в началото на февруари
16:23 / 10.01.2026
Актуални теми
Аре бежи
на 10.01.2026 г.
Пък и колко кражба имаше по тоя път, ква гуша направи ти и шайката ти... Време е да ти се потърси отговорност за всичко, крайно време е!
kukuvica
на 10.01.2026 г.
Няма да си ти Тикво, мястото ти е в затвора!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.