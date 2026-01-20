Бойко Борисов в обръщение в социалните мрежи. Борисов се похвали с оценката, която Европа е дала за работата на правителството и на ГЕРБ.
"Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза той и допълни:
"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти". Това заяви еврокомисарят по икономика. На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!".
Борисов заяви още, че основната цел на ГЕРБ е била България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията.
"Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", заключи той.
Бойко Борисов: Когато фактите говорят и боговете мълчат!
Актуални теми
napalma
преди 2 ч. и 20 мин.
Тресе ли ви страх, нека.Румен Радев ,няма просто да ви разбие на пух и прах. Той просто ще ви "унищожи", всички маскари и мекерета. Времето ви свърши .
Голям Ботев
преди 3 ч. и 51 мин.
Ами от това с коя Партия Р.Радев ще се появи на тези избори, ще зависи за кого ще гласуват нормалните хора, за които членството ни в ЕС и НАТО са жизнено важни. Избор дал Бог. И ДПС и ГЕРБ и ПП-ДБ….колкото и странно да звучи, бих заложил на ГЕРБ за да не се разпръсва про Европейския вот.
