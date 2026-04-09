Понеже вие всички сте на телефоните, те се насочиха в една "дигитална мафия", защото нали сега всички говорят за мафия, за олигархия. Тия дни започват да излизат доклади, включително как се генерирали през младите и инфлуенсърите реакции. Точно вашите поколения трябва да са най-благодарни на ГЕРБ. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов по време на среща с младежи в София, предаде репортер на ФОКУС.

"По принцип младите хора не са благодарни, дори към родителите, но после минават години и им стават благодарни, когато и те станат родители. Защото за да пътувате без визи, да имате същата валута, където и да отидете в Европа - Нидерландия, Германия, Италия - се дължи на ГЕРБ", категоричен бе Борисов.

"С много пари, с алгоритми, с много добри програмисти и много лични данни, чрез социалните мрежи влияят върху вашата психика, познания, идеология и мироглед към света. Не говоря голи приказки", допълни лидерът на ГЕРБ.

"Но опонентите ни се насочиха към дигиталната мафия", подчерта той, имайки предвид доклада на Балканската инициатива за свободни медии (BFMI) и Sensika, който в изследване засича "координирани цифрови манипулации в голям мащаб в информационната среда на България преди изборите, свързани с Румен Радев", което бе описано от EUobserver.

Става въпрос за крадени групи във Фейсбук и за мащабни манипулации. Без официален TikTok акаунт Радев е натрупал 90 милиона гледания на платформата "чрез мрежи, чието поведение е трудно да се обясни само чрез органична активност", пише в доклада.

"Така става, че следвате една определена страница и тя изведнъж става свързана с определения политик. И вие искате, не искате да гледате - вече сте принудени, защото не знаете, че тя е сменила насочеността си", коментира от своя страна Делян Добрев. "И в един момент, ако има достатъчно такива страници, които са създадени с друга цел, но имат много последователи - алгоритъмът на социалните мрежи ги разпознава като нещо, което е актуално и го избутва нагоре", допълни той.

По този начин се достига до много хора. "Всеки един от нас все едно го е гледал по 15 пъти това нещо", каза Добрев.