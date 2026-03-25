"Правим град - язовир, пречиствателни станции, салони, театър, мога да карам наизуст. Това е моделът на ГЕРБ", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Перник.

Той беше посрещнат от бившия външен министър Георг Георгиев, който е водач на листата на ГЕРБ в района. На място дойде и кметът на града Станислав Владимиров.  

По думите му няма да позволи коалицията на Копринков и Радев да говорят за модел "Борисов-Пеевски", защото такъв няма. "Тази коалиция не е на Радев, всичко прави Копринков от сенките. За какъв "модел" говорят?! Моделът ГЕРБ е модел на развитието. Ние строим училища, театри, пътища, ВиК мрежи. Само за Перник мога да изброявам с часове какво сме направили", допълни Борисов.

"Пътният възел "Мошино" е мащабен инфраструктурен проект, чиято основна цел е да осигури директна връзка на квартал "Мошино" с външната магистрала на Перник. Кабинетът "Желязков" отпусна необходимите средства за проектирането и то вече тече. Пътният възел ще изведе транзитния трафик извън жилищните зони. Проектът включва и цялостна реконструкция на района и прилежащата пътна инфраструктура", каза още Борисов.