Домовата книга беше направена така, че звучеше екзотично. Едни отказват, други се съгласяват, но всичко е екзотика. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в предаването "Лице в лице" по bTV.

Според него изборите се бавят вече седмици наред. "Ние разбрахме протестиращите", категоричен бе той.

"Всичко е екстравагантно в момента, след като направихме всички тези експерименти с Конституцията", допълни той.

"Тя така беше направена "домовата книга“, че тя звучеше екзотично. Аз моята вина никога не я отричам, приемам я, но в последствие не се хващам на подобни хора и ръченици“, коментира Борисов.

ГЕРБ не са обсъдили с партньорите си ИТН и БСП идеята да изберат нов председател на парламента, който по предложение на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер, обясни Борисов.

Борисов похвали президента Илияна Йотова за начина, по който е водила разговорите между институциите.

"Всяка партия си е на нейния крак", уточни той. "Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложи коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Петър Москов, Христо Иванов, ПП-ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН", обясни лидерът на ГЕРБ.

"Единственото нещо, за което мога да уверя всички - нямам абсолютно никакъв контакт с Румен Радев. Той си прави партия, аз си гледам моята", каза Борисов.

По повод оставката на кабинета "Желязков“ Борисов заяви, че спешността е била продиктувана от протестите и от натрупаното обществено недоволство.

Той подчерта, че ГЕРБ са разбрали гласа на протестиращите и са взели решение за оставка и предсрочни избори. По думите му в една нормална правова държава подобни решения се съпровождат с договаряне на разумен срок, като той е настоявал за около 20 дни, за да се довършат ключови ангажименти, свързани с бюджета и еврозоната. Това обаче не е било прието.

Относно промените в Изборния кодекс и ограничаването на броя на секциите извън ЕС до 20, Борисов заяви, че това е изпълнение на поет ангажимент с други политически сили, включително "Възраждане“. По думите му има достатъчно секции, за да могат българите в чужбина да гласуват, а колегите му смятат, че тези промени решават проблеми, свързани с изборния процес.