Бойко Борисов в предаването "Лице в лице" по bTV.
Според него изборите се бавят вече седмици наред. "Ние разбрахме протестиращите", категоричен бе той.
"Всичко е екстравагантно в момента, след като направихме всички тези експерименти с Конституцията", допълни той.
"Тя така беше направена "домовата книга“, че тя звучеше екзотично. Аз моята вина никога не я отричам, приемам я, но в последствие не се хващам на подобни хора и ръченици“, коментира Борисов.
ГЕРБ не са обсъдили с партньорите си ИТН и БСП идеята да изберат нов председател на парламента, който по предложение на президента Илияна Йотова да стане служебен премиер, обясни Борисов.
Борисов похвали президента Илияна Йотова за начина, по който е водила разговорите между институциите.
"Всяка партия си е на нейния крак", уточни той. "Подадохме оставка, защото си свършихме работата. Бил съм в много сложи коалиции и с всички съм се разделял с добро - с ВМРО, Петър Москов, Христо Иванов, ПП-ДБ в сглобката с ДПС, БСП и ИТН", обясни лидерът на ГЕРБ.
"Единственото нещо, за което мога да уверя всички - нямам абсолютно никакъв контакт с Румен Радев. Той си прави партия, аз си гледам моята", каза Борисов.
По повод оставката на кабинета "Желязков“ Борисов заяви, че спешността е била продиктувана от протестите и от натрупаното обществено недоволство.
Той подчерта, че ГЕРБ са разбрали гласа на протестиращите и са взели решение за оставка и предсрочни избори. По думите му в една нормална правова държава подобни решения се съпровождат с договаряне на разумен срок, като той е настоявал за около 20 дни, за да се довършат ключови ангажименти, свързани с бюджета и еврозоната. Това обаче не е било прието.
Относно промените в Изборния кодекс и ограничаването на броя на секциите извън ЕС до 20, Борисов заяви, че това е изпълнение на поет ангажимент с други политически сили, включително "Възраждане“. По думите му има достатъчно секции, за да могат българите в чужбина да гласуват, а колегите му смятат, че тези промени решават проблеми, свързани с изборния процес.
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
© bTV
Още по темата
/
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
17:55
Йотова към ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на гражданите, за да върнем доверието в българските институции
14:02
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
12:05
Проф. Вучков: Вместо да усъвършенстваме правилата на вота, изборите се провеждат все по-некачествено
02.02
Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебното правителство
02.02
Още от категорията
/
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
19:58
Бивш посланик на България в Русия: При сделка с "Карлайл" има по-голяма вероятност "Лукойл" да върне обратно активите си
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.