Бойко Борисов във видео в социалната мрежа TikTok от профила на партията.
"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ са: отпадането на данък дивидент, осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати", каза Борисов.
Относно социалната сфера: "10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри и синдикати, бизнес и правителство, и следващият понеделник-вторник да бъде внесен бюджета", добави лидерът на ГЕРБ.
Бойко Борисов: Надяваме се следващият понеделник-вторник да бъде внесен бюджета
