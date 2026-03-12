Бойко Борисов по повод възможната криза с горивата пред Кристина Патрашкова. Интервюто е публикувано в YouTube канала на журиналиста.
"Моите притесения са, че тази война ще продължи по-дълго, отколкото очакваме", каза още той.
"Темата е много сериозна, а аз съм единствия, който е бил на официално посещение в Иран. Иран има история с България и е много важно какво ще се случи тези седмици", отбеляза той.
"Не са ни свалили, ние си тръгнахме, за да има спокойствие. Властта се дава от Бога и от народа.Колкото и хиляди да има на площада, на изборите гласуват милиони българи – от тях зависи кой да управлява държавата. На най-младите българи бих казал, че единствено ГЕРБ гарантира стабилност. Ние построихме метрото, ние направихме така, че Черно море да бъде чисто. Ние ги вкарахме в Шенген и в еврозоната, за да пътуват по света спокойно", коментира Борисов.
Бойко Борисов: Не са ни свалили, ние си тръгнахме, за да има спокойствие
