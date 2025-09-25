ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: Не сме трима, петима премиери сме
По думите му тях са ги арестували без съд, без нищо – по решение на министър-председателят. "Това е политически арест. Иначе и аз съм натъжен, че Благомир Коцев го оставиха в ареста. Бил съм в подобна ситуация и знам колко е лошо, съчувствам му, но само това мога да кажа", допълни Борисов.
"Част от българите притежават тази черта - не се интересуват от държавата, плащанията или какво ще стане утре. Интересува го само собственото им оцеляване. От ПП първи започнаха с политическите арести, а сега се борят срещу тях", каза още той.
По думите липсата на кворум е "колективна безотговорност". "Всички искат да са интересни. Всички знаят, че тази седмица има делегация в Япония, Франция и САЩ и затова правят тези номера. Какво да направим?", заключи Борисов.
