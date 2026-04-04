"Изборите са състезание, не са на живот и смърт, работата трябва да върви и да има добри резултати. След 19 април ние пак ще си останем хора".
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който на Лазаровден посети град Алфатар, област Силистра.
"Няма да има война, всички ви плашат. България води такава политика, че всички ни обичат", обясни Борисов на местна жителка.
Борисов подчерта, че няма от какво да се страхува. "Толкова избори сме спечелили", допълни лидерът на ГЕРБ.
На място Бойко Борисов беше приветстван от симпатизанти на различни възрасти, както и от местния ансамбъл.
Голям Ботев
на 04.04.2026 г.
Толкоз противоречива личност България не е имала от времето на Ст.Стамболов. Ще дойде време, историята ще се чуди дали да му издигне паметник, или да го забрави завинаги.
