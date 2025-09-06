Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще
Автор: Илиана Пенова 09:28Коментари (0)175
©
Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Това пише в поздрава си по повод 6-ти септември лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов

"Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.

Честит празник!", написа във Фейсбук публикацията си още той.



Още по темата: общо новини по темата: 5
06.09.2025 »
06.09.2016 »
06.09.2016 »
06.09.2016 »
05.09.2016 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Честит празник, българи!
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:06 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Актуални теми
Съединението и празник на Пловдив
Бюджет 2025
131 години от Съединението на България
Масови протести в Сърбия 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: