Бойко Борисов.
Той запита: "Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи? Или в името на поредната "сглобка", която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за "честни избори", които са честни само когато резултатът им харесва?
"За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия. И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ. Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила", допълни Борисов.
Бойко Борисов: С машини или с хартия - за нас няма значение. ГЕРБ винаги побеждава
