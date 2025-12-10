Бойко Борисов в кулоарите на парламента.
"Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин. Виждам гражданите на протеста. Политическите партии дали се обичаме или не – това си е тяхна тактика“, каза още той.
"Остават ни 20 метра до финала – 1 януари да влезе еврото", коментира още Борисов.
Лидерът на ГЕРБ уточни, че е чул критиките за бюджета и вече е поправен. "Сега имаме един добър бюджет", допълни той.
"Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. По никакъв начин няма да се съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. Преди няколко дни това съм го обявил на всички партньори, знаят го, затова ще бъдем консолидирани тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната", категоричен бе той.
Бойко Борисов: След 1 януари - тогава ще говоря за оставки, протести и каквото и да е било
