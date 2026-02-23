По думите му никога Делян Добрев не му е писал лист с резултати и разлом няма.
"На нас ни кичеха с "постна" пица. Дянков говори глупости по телевизията, не искам да имам нищо общо с него. Знам и какво ни струва еврозоната, Шенген и Плана за възстановяване. Това е държавничество - държавата пред партията. Свършихме си работата и сега трябва да обясним с какво ще надградим. На нито едно място не ми казват кои са хората на Радев. Политиката е състезание, аз не показвам омраза в нея", каза още лидерът на ГЕРБ.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.