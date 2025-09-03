ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума
Договорът с "Боташ"
"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев така, както отиде при президента да направи Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. И така, както му направи подарък и за предоговарянето на договора с "Боташ". Защото като проверих България се оказва на-громелият инвеститор в турската газопреносна система. 6 млрд. е договора, докато почиваха колегите около 700 млн. имаме да даваме. Надяваме се именно тази работа между институциите добронамерено, с подаръци да продължи", коментира Борисов и допълни, че не вижда как ще се "измъкнем" от този договор.
Вот на недоверие
"Вижте колко е хубаво да има партии да внасят вотове, да напрягат. Карат се за бащинство на вота. Не можем да разберем кой точно го внася. Най са ми интересни колегите от ПП-ДБ със съучастието с всичко това. От една година говорят за еврозоната и проевропейското развитие на държавата. В същото време председателят на Комисията е в България. По механизма SAFE сме първи и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ. Не мога да ги разбера, но може би имат своите аргументи", заяви Борисов.
Оръжията за Украйна
Лидерът на ГЕРБ посочи, че оръжия за Украйна като помощ не сме изнасяли, а са предоставяни през фирми. "Старо въоръжение, което не използваме, прададохме за около 300 млн. евро."
"Имаме шанс една от най-ценните стоки - специалният барут да го правим в България. Точка", посочи той.
Правителството и коалицията
По думите му правителството никога не е било стабилно. "Сега дружно вече всички го клатят. То не е стабилно. Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия. "Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва да си наясно какво се случва след това", посочи Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1152
|предишна страница [ 1/192 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не мож...
09:32 / 03.09.2025
Пригответе се за големите задръствания
09:17 / 03.09.2025
Среброто е индустриален метал за разлика от златото, но го догонв...
09:01 / 03.09.2025
Майка на седмокласник атакува в съда новия формат на НВО
08:46 / 03.09.2025
Проучване: 56% от българите мислят, че ЕС следва да играе по-голя...
08:42 / 03.09.2025
Незаконното потребление на вода за последните три години надхвърл...
08:47 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета