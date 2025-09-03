Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума

© Булфото (архив) Продължаваме пътя по еврозоната, приемането на бюджета, който е много важен за това, усвояване на проваления ПВУ и това, което с дружни усилия постигнахме. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на "Фокус".



Договорът с "Боташ"



"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев така, както отиде при президента да направи Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. И така, както му направи подарък и за предоговарянето на договора с "Боташ". Защото като проверих България се оказва на-громелият инвеститор в турската газопреносна система. 6 млрд. е договора, докато почиваха колегите около 700 млн. имаме да даваме. Надяваме се именно тази работа между институциите добронамерено, с подаръци да продължи", коментира Борисов и допълни, че не вижда как ще се "измъкнем" от този договор.



Вот на недоверие



"Вижте колко е хубаво да има партии да внасят вотове, да напрягат. Карат се за бащинство на вота. Не можем да разберем кой точно го внася. Най са ми интересни колегите от ПП-ДБ със съучастието с всичко това. От една година говорят за еврозоната и проевропейското развитие на държавата. В същото време председателят на Комисията е в България. По механизма SAFE сме първи и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ. Не мога да ги разбера, но може би имат своите аргументи", заяви Борисов.



Оръжията за Украйна



Лидерът на ГЕРБ посочи, че оръжия за Украйна като помощ не сме изнасяли, а са предоставяни през фирми. "Старо въоръжение, което не използваме, прададохме за около 300 млн. евро."



"Имаме шанс една от най-ценните стоки - специалният барут да го правим в България. Точка", посочи той.



Правителството и коалицията



По думите му правителството никога не е било стабилно. "Сега дружно вече всички го клатят. То не е стабилно. Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия. "Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва да си наясно какво се случва след това", посочи Борисов.