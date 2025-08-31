Новини
Бойко Борисов лично посрещна Урсула фон дер Лайен
Автор: Лора Димитрова 20:14Коментари (0)107
© Facebook
Бойко Борисов лично посрещна председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това става ясно от публикация на лидера на ГЕРБ във Facebook.

Фон дер Лайен, заедно в компанията на Борисов и премиера Росен Желязков, разгледа най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД.

Пред завода има протестиращи от ПП "Възраждане" и ПП "Величие". 








