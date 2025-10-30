Бойко Борисов подписа искането на "Продължаваме Промяната-Демократична България" за отстраняването на Антон Славчев като председател на Антикорупционната комисия, предаде репортер на "Фокус".
Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев лично връчи папката за подписи на лидера на ГЕРБ.
От ПГ на ГЕРБ само Борисов подписа искането на ПП-ДБ, другите народни представители не положиха подписи.
"Фокус" припомня, че искането на ПП-ДБ за отстраняването на Славчев като шеф на КПК дойде след като бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов (ключов свидетел по делото за кмета на Варна Благомир Коцев) заяви, че е дал своите показания по делото под натиск на КПК.
