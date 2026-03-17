Бойко Борисов предлага двама от най-силните си кметове за ролята на Цветан Цветанов в ГЕРБ. Това обяви самият той в разговор с кметовете на Бургас Димитър Николов и Стара Загора Живко Тодоров.
"Възнамерявам на конгреса да предложа нова длъжност, която да се осъществява от тандем. Така че, и двамата се гответе, защото за хубаво или лошо, но Цветан Цветанов ни липсва в партията като човек, който ежедневно се занимаваше с нея. Така че, ще съвместите още малко задължения, защото сте безспорни авторитете навсякъде в страната. Сега е време да си поработим и за партията", заяви Борисов, обръщайки се към Николов и Тодоров.
От разговора става ясно и защо двамата не са водачи на листите в съответните градове, като те подчертават, че това е общо решение, "за да се избегнат спекулации по темата".
По думите му наблюдава внимателно и нещата около листата на президента Радев.
"Почти половината от тях ги познавам добре, работили сме добре с тях. Аз съм убеден, че мобилизирани ще дадем добър резултат и ще имаме стабилно управление", допълни Борисов.
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
11:58
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см са достатъчна височина, от която да паднеш смъртоносно
16.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
15.03
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
11:58
АПИ е с нов шеф
16.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
15.03
