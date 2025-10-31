Бойко Борисов в кулоарите на парламента по тема Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".
"Фокус" припомня, че вчера ССУ предложи минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв.
"По всички параметри заплати, пенсии и тн. ние се движим в инерцията, която беше зададена в сглобката", каза още Борисов и допълни, че няма партия, която да излезе и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсии, а ГЕРБ ги спирала.
"С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние "така готини", каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов алармира, че има опасност да надхвърлим 3-процентовия дефицит, но правят всичко възможно да не стана така.
"Днес смятат последно. Ще има съкращение в администрацията - полиция, армия - колкото ПП съкращаваха, толкова ние", каза той.
Бойко Борисов с голямо предупреждение за Бюджет 2026
