Бойко Борисов се появи на необичайно място, разгледа производството на "камикадзе дрон"
Автор: Вилислава Ветренска 10:31Коментари (0)73
Бойко Борисов разгледа производството на т.нар. "камикадзе дрон". Той се появи в Самоков - в една от големите български оръжейни фирми - "Самел-90" АД. 

Фирмата е специализирана в производството на бронирани бойни машини, дронове и военни електронни изделия. 

Заедно с лидера на ГЕРБ бе и министърът на отбраната Атанас Запрянов.

От завода обясниха на Борисов, че капацитетът на производство на "камикадзе дроновете" е към този момент по 50 на месец.

"Ако имаме инвестиция, може да го направим и 150 на месец", обясниха му домакините.

Борисов каза: "И руснаците, и украинците казват, че по 300 пускат".

Производителите уточниха, че този тип дронове развиват скорост до 200 км/ч.



