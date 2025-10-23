ЗАРЕЖДАНЕ...
Бойко Борисов за "Лукойл": Аз бях информиран какво ще стане, изпреварихме събитията
©
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по отношение на наложените санкции от САЩ и Великобритания срещу "Лукойл", предаде репортер на "Фокус".
"Говорихме с финансовия министър и шефа на БНБ да проследят нещата внимателно, защото можем да останем без гориво в един момент, да стане ясно кои банки и какви са санкциите срещу банките, които обслужват преводите за купуване на петрол, за продажбата. Сложен въпрос, много деликатен , коментира още лидерът на ГЕРБ.
"Ние сме готови с второ четене на законопроекта да имаме всички опции за евентуално действие, ако се наложи, защото санкциите са винаги предпоследни", допълни лидера на ГЕРБ.
Той коментира и острите изказвания на опозицията относно отношенията между ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало", след като вчера двете партии се разбраха правителството да продължи работа с подкрепата на партията на Пеевски. Партиите се обявиха за пълен мандат на управление
"От вчера слушам, че съм погълнат, изяден и приключен, а както ме виждате съм цял", каза той.
Още по темата
/
Енергиен експерт: България незабавно трябва да поеме "Лукойл Нефтохим Бургас" под държавен контрол, за да осигури сигурността на доставките на петрол!
11:26
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
08.10
КЗК: Издадохме решение, с което обвиняваме "Лукойл България" в изкривяване на пазара на бензин и дизел
19.07
Още от категорията
/
Проф. Светослав Малинов: Няма да има никакви промени в коалиционната формула, щетите са имиджови
22.10
НОИ: За ТЕЛК пенсия без прекъсване е важна датата на подаване на документа за преосвидетелстване
22.10
Иво Инджев: Конфликтът в Украйна не е имало шанс да бъде разрешен от Тръмп по начина, по който той обеща
22.10
Разбиха престъпна група за фалшиви банкноти, действаща на територията на цяла Европа от 15 години
22.10
Транспортният министър: Намаляването на възрастта за шофьорска книжка ще се отложи възможно най-много
22.10
Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
22.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.