ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Бойко Борисов с критика към Пеевски, сравни го с "ранния Борисов"
Борисов определи поведението на Пеевски като това на "ранния Борисов" през 2003-2004 година. "Моето самочувствие тогава беше на самодостатъчност", добави той.
"Никой от нас няма право да говори с "аз", "аз съм гарант" или "от мен зависи", защото всеки от нас може да го каже. Всеки от нас може да има самочувствие, но когато започне това самочувствие, така че да усещаш, че нещо зависи единствено и само от теб и го продадеш по този начин на обществото, това е тежък негатив. Човек трябва да може да отправя и критики и самокритики. Всички тук в парламента са млади момчета, млади в политиката, но когато самочувствието се превърне в самонадеяност в политиката, е много опасно. Аз го научих по трудния начин, години наред, и се поправих", обясни лидерът на ГЕРБ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1187
|предишна страница [ 1/198 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Другата седмица влизаме в "есенен режим"
08:43 / 19.09.2025
Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели
08:50 / 19.09.2025
Засилен трафик се очаква заради поредицата от три почивни дни
08:51 / 19.09.2025
Празник е! Не започвайте важни дела
08:44 / 19.09.2025
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
08:49 / 19.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка във Велико Търнов...
20:56 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Млад мъж е в критично състояние след катастрофа с мотор в Руенско
09:36 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета