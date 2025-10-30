Бойко Рашков отговори на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски, който по-рано показа снимка пред журналисти, за която Пеевски твърди, че Рашков е заснет с местен бизнесмен Мухарем с прякор Мухата впоследствие задържан за търговия с гласове, предаде репортер на "Фокус".
''Минават хора покрай мен и ме поздравяват", каза Рашков и потвърди, че тази снимка е от местните избори в Пазарджик "в центъра на махалата", където по думи на Рашков - "са ги водили по 10-12 души по изборните секции периодично едни и същи лица".
Рашков оцени работата на ОДМВР-Пазарджик като нулева.
"Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков. Това е кризисен ПР. Купувача на гласове мислите, че случайно ли се здрависва или е изпратен?", каза от своя страна лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев.
"Ние стопирахме купения вот на Пеевски", допълни Василев.
Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах с се много хора тогава
Аре бежи
преди 1 мин.
Да, да сигурни сме, че не знаеш кой е! Верваме ти!!!
aahasfer
преди 5 мин.
кенефчето не знае нищо,даже е забравил къде са му кенефите и ака на поляните на Американския колеж!
