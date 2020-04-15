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|Áîëíè îò êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ íå ìîãàò äà îçäðàâåÿò âå÷å 33 äíè
Ïî äóìèòå ìó 80% îò áîëíèòå ïîäëåæàò íà äîìàøíî ëå÷åíèå, à ñàìî 20% òðÿáâà äà áúäàò íàñòàíåíè â áîëíèöà. Âàæíà å ïðåöåíêàòà êîé áîëåí òðÿáâà äà áúäå îñòàâÿí âêúùè è êàê òðÿáâà äà ñå èçâúðøâà íàáëþäåíèåòî.
"ßâíî å, ÷å áîëíèöèòå òðÿáâà äà ãè íàáëþäàâàò, à íå ëè÷íèòå ëåêàðè. Òàêà å âúâ ÂÌÀ, "Ïèðîãîâ" è "Àëåêñàíäðîâñêà" áîëíèöà – åæåäíåâíî ñå ïðàâÿò áðèôèíãè ñ áîëíèòå – âèäåî è ïî òåëåôîíà. Ïðè íåîáõîäèìîñò ñå èçïðàùàò è åêèïè. Òîâà å ìîäåëúò, êîéòî òðÿáâà äà ñå ìóëòèïëèöèðà“, çàÿâè Ìóòàô÷èéêè. Òîé ïîçäðàâè ðúêîâîäñòâîòî íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ãåîðãè“ â Ïëîâäèâ çà äîáðàòà ðàáîòà ïðè îãðàíè÷àâàíåòî íà åäèí ïîòåíöèàëåí âçðèâ îò êîðîíàâèðóñ â ñàìàòà áîëíèöà, êúäåòî êúì ìîìåíòà èìà ñàìî åäèí èíòóáèðàí ïàöèåíò.
Ãåíåðàëúò çàÿâè, ÷å õîðàòà íà õåìîäèàëèçà ñà ìíîãî ðèñêîâè - ïî÷òè íàâñÿêúäå ùå èìà îòäåëíî áîêñîâå, êîèòî ùå áúäàò çà òàêèâà áîëíè. Â áîëíèöà "Ñâåòè Ãåîðãè“ ñà îáîñîáåíè 2 áîêñà â áëîêà ñ ïàöèåíòè ñ êîðîíàâèðóñ. Òàì ëåñíî ìîæåì äà ñå ïðåíåñå àïàðàòóðàòà.
Ñëåä ïðàçíèöèòå ïðåäñòîè ðàçêðèâàíå è æåíñêèòå è äåòñêèòå êîíñóëòàöèè è ïëàíèðàíèòå îïåðàöèè.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (4)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëèÏîêàæè è âñè÷êè îòãîâîðè
ïðåäè 4 ìèí.
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ïðåäè 41 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Ôàíäúêîâà: ÊÏÏ-òà íà "Ôàêóëòåòî" è "Ôèëèïîâöè" îò äíåñ
17:31 / 15.04.2020
Êìåòúò íà Âàðíà íàñòîÿâà Íàöèîíàëíèÿò ùàá äà ñïðå ïîëåòèòå ìåæäó ...
17:15 / 15.04.2020
747 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, íîâ çàðàçåí â Áóðãà...
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Ãåøåâ: Ìàãèñòðàòèòå âçèìàìå ãîëåìè çàïëàòè, íåêà ïðîÿâèì ñîëèäàðí...
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720 äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà ñà îáðàçóâàíè ïî âðåìå íà èçâúíðåäíîòî...
16:20 / 15.04.2020
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14:24 / 15.04.2020
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