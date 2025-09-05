Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за пациентите?

© Здравни асистенти да извършват общите грижи за пациентите вместо медицинските сестри. Това предвижда проектът на медицински стандарт "Здравни грижи“, който бе публикуван на страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане по-рано днес.



Ведомството посочва кано причина недостига на медсестри така и липсата на възможност те да се фокусират върху специфичните за професията им дейности, докато общите грижи могат да бъдат поети от хора с по-ниско квалификационно ниво.



Това са дейностите по предоставяне на общи грижи за пациентите – хранене, общ тоалет, съпровождане, наблюдение за отклонения от нормата и уведомяване на медицински специалист; смяна на личното и постелъчното бельо; пренасяне на лекарствени продукти, медицински изделия и биологичен материал; дейности по дезинфекция и хигиена; стерилизация на инструменти, консумативи и материали; подпомагане дейността на медицинските специалисти и др.



Медицинският стандарт е предпоставка за извършване на предварителна оценка и



последващ контрол на медицинските дейности и здравните грижи, както и за преценка до каква степен е осъществено дължимото поведение на медицинските специалисти, ангажирани с диагностично-лечебния процес и здравните грижи. Положителното въздействие на медицинския стандарт се изразява в използването му като инструмент за гарантиране и подобряване на качеството на предоставяната грижа и оценката на резултатите от промените, пряко свързани с пациенти.



В него са систематизирани професионалните дейности, които да се оказват от съответния медицинската сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, масажист (с увредено зрение), както и изискванията към лицата.



"Предвид установената трайна тенденция на недостатъчност на медицински сестри във всички структури на системата на здравеопазването вкл. и в болничната помощ и необходимостта тези висококвалифицираните специалисти да се фокусират върху изпълнението на специфичните си професионални дейности, се допуска до 20% от необходимия брой медицински сестри да се допълни от съответния брой здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение".