Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и Мерцедеси
Автор: Емануела Вилизарова 12:16Коментари (0)216
© Facebook
Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 к.с. Това предлага общинският съветник от Столична община Борис Бонев. Той изрази своята позиция относно тежката катастрофа, при която млад шофьор се вряза в автобус с убийствена скорост на кръстовище в София. Ето какво гласи цялата му публикация:

Шофьор на 21 години, с книжка от 2 седмици, вече с 6 фиша за нарушения, с мощен автомобил и скорост 170км/ч убива пътник в градския транспорт, а други 6-ма души са пострадали!

Прочитам тази новина, след като към 1 през нощта бях събуден от дрифтаджии на мотори, най-вероятно на бул. "Цариградско шосе". И всичко това се случва всяка вечер из цяла София.

Междувременно, камерите за скорост на "Алея Яворов" и Околовръстното изчезнаха, мерки за пътна безопасност не се прилагат, а МВР ще си купува още 1200 нови автомобила с парите от Фонд пътна безопасност!

По-строгите санкции в закона едва ли ще проработят, както не проработиха много години назад във времето, когато същите тези санкции се увеличаваха. Уморих се да обяснявам, че не е нужно да откриваме топлата вода - как се е справил с джигитите на пътя шампионът по пътна безопасност - Швеция е ясно. Просто трябва да приложим практиката и тук.

А иначе нещо по-радикално - Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 к.с. Защото на всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и Мерцедеси...



Още по темата: общо новини по темата: 4
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »
15.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
12:30 / 15.08.2025
Експерт: Ако служител отиде да вземе детето си от училище и след ...
12:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в Соф...
12:02 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:23 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:20 / 15.08.2025
От 1-ви януари банкоматите ще пускат само евро
11:18 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: