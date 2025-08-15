ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и Мерцедеси
Шофьор на 21 години, с книжка от 2 седмици, вече с 6 фиша за нарушения, с мощен автомобил и скорост 170км/ч убива пътник в градския транспорт, а други 6-ма души са пострадали!
Прочитам тази новина, след като към 1 през нощта бях събуден от дрифтаджии на мотори, най-вероятно на бул. "Цариградско шосе". И всичко това се случва всяка вечер из цяла София.
Междувременно, камерите за скорост на "Алея Яворов" и Околовръстното изчезнаха, мерки за пътна безопасност не се прилагат, а МВР ще си купува още 1200 нови автомобила с парите от Фонд пътна безопасност!
По-строгите санкции в закона едва ли ще проработят, както не проработиха много години назад във времето, когато същите тези санкции се увеличаваха. Уморих се да обяснявам, че не е нужно да откриваме топлата вода - как се е справил с джигитите на пътя шампионът по пътна безопасност - Швеция е ясно. Просто трябва да приложим практиката и тук.
А иначе нещо по-радикално - Пълна забрана на водачи под 25 години и с по-малко от 5 години шофьорски стаж да шофират автомобили с мощност над 130 к.с. Защото на всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и Мерцедеси...
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
12:30 / 15.08.2025
Експерт: Ако служител отиде да вземе детето си от училище и след ...
12:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев - виновникът за тежката катастрофа в Соф...
12:02 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:23 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:20 / 15.08.2025
От 1-ви януари банкоматите ще пускат само евро
11:18 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета