Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията

"По 3000 лв. ще се дават като допълнителна подкрепа за пострадалите семейства от наводненията. Трябва жилището им да бъде законно построено и е да е единствено жилище, в което да живеят. Освен тези 3 000 лв., има още по 1 914 лв., тоест сумарно помощта става близо 5 000 лв. Може да се кандидатства за още 2 500 лв. за повредена покъщнина – телевизори, перални, печки и т.н. Помощта, която може да получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7 500 лв.", заяви на брифинг в МС социалният министър Борислав Гуцанов.



По думите му всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. "Сумите не са големи, но това са възможностите на министерството", допълни Гуцанов.



На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде внесено и предложение за подкрепа на семействата на загиналите хора по време на това бедствие.