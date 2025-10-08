ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
По думите му всичко ще бъде за сметка на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. "Сумите не са големи, но това са възможностите на министерството", допълни Гуцанов.
На следващото заседание на Министерския съвет ще бъде внесено и предложение за подкрепа на семействата на загиналите хора по време на това бедствие.
