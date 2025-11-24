Сподели close
Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз - Борислав Михайлов, е постъпил в болница, съобщават редица родни медии. 62-годишният бивш играч на Левски се е почувствал зле в дома си късно вечер в неделя и по спешност е откаран в столичната клиника "Токуда“.

По непотвърдена информация става въпрос за инсулт.

Михайлов беше президент на БФС в периода 2005-2023.