ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов: Ако това се случи - ни очаква ужасно приемане на Бюджет
"Който ще отиде на 8,9,12%...", предупреди Борисов. "Какво друго да кажа за консервативните десни партии, които искат вот на недоверие", допълни лидерът на ГЕРБ.
Той заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер.
"Радев може би ни прави поредният подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн. Най-големият инвеститор в Турция сме българите", каза още Борисов.
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 9 мин.
0
преди 46 мин.
-1
преди 1 ч. и 24 мин.
0
преди 1 ч. и 25 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ясни са най-добрите работодатели в България
09:40 / 17.09.2025
Ето кога ще настъпи астрономическата есен
08:50 / 17.09.2025
Цените на жилищата ще продължат да нарастват
09:01 / 17.09.2025
Наш кмет е нападнат и бит от хотелиер
09:17 / 17.09.2025
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
08:48 / 17.09.2025
69% от българите се тревожат, че ще получат несправедливото възна...
09:00 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета