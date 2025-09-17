Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Борисов: Ако това се случи - ни очаква ужасно приемане на Бюджет
Автор: Вилислава Ветренска 10:40Коментари (5)162
©
Ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре - т.е. да не мине вотът на недоверие ни очаква ужасно приемане на Бюджет. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Който ще отиде на 8,9,12%...", предупреди Борисов. "Какво друго да кажа за консервативните десни партии, които искат вот на недоверие", допълни лидерът на ГЕРБ.

Той заяви, че Румен Радев не се държи като президент, а като партиен лидер. 

"Радев може би ни прави поредният подарък. Не съм бил на срещата му с Цанов, за да кажа какъв е бил сигналът. Знам, че ние от 5 години нямаме никакво влияние във ВМЗ. Радев се държи като партиен лидер и иска да не стане сделката с "Райнметал". Иска да подплаши инвеститорите. Бих коментирал, ако е казал нещо за "Боташ", защото докато бяхме на почивка, сме изпратили още 50 млн. Най-големият инвеститор в Турция сме българите", каза още Борисов.



Още по темата: общо новини по темата: 12
16.09.2025 Работодателите категорично против минималната заплата да стане 620 евро от 1 януари
16.09.2025 Дацов: Няма друг вариант освен да се вдигнат данъците или да се поемат нови дългове
05.09.2025 Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Еврозоната с приет бюджет в евро
04.09.2025 Майките, които се върнат по-рано на работа, ще получават 100% от обезщетението плюс заплатата?
03.09.2025 Ето какъв е новият размер на линията на бедност у нас
02.09.2025 Министър-председателят категоричен: Няма да се вдига ДДС и други данъци
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Дано скоро дойде Коледа за свинята Боко и прасето Шиши. Весела щастливи ще сме на Коледа.
-1
 
 
Браво на Бойко, може да говори големи глупости и лъжи, но го прави уверено. Матряла е във възторг! Оправят го с 200! - това са думи на самия Бойко Борисов
0
 
 
ППДБ са едни обикновени шарлатани и този, който не го е разбрал или е сляп или е прост!
+1
 
 
Мега проста тиква! А какво да кажем за дебилния му електорат?!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ясни са най-добрите работодатели в България
09:40 / 17.09.2025
Ето кога ще настъпи астрономическата есен
08:50 / 17.09.2025
Цените на жилищата ще продължат да нарастват
09:01 / 17.09.2025
Наш кмет е нападнат и бит от хотелиер
09:17 / 17.09.2025
Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" влиза в зала
08:48 / 17.09.2025
69% от българите се тревожат, че ще получат несправедливото възна...
09:00 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Ето защо щракнаха белезниците на бургазлия на паркинга на "Кауфланд" в "Меден рудник"
10:04 / 16.09.2025
Актуални теми
Туризъм
Водна криза
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: