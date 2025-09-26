ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер
По думите му това е лошо възпитание. "Държавен глава не може да говори така, ако е държавен глава. Нищо ново не е казал. Ако е казал нещо ново за Боташ - 1,5 млн., който отива за Турция от българските лекари, учители, военни ли да го вземем? Той мисли така за мен, но аз за "Пътя на Копринката" мога да говоря много повече", допълни той.
Борисов посочи, че е мислено за кандидатурата на ГЕРБ за президент, но когато дойде време, тогава ще бъде обявено името на кандидата.
"Всеки ден има риск от предсрочни избори. От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради това, че след 8 избора, държавата беше в катаклизъм", каза още той.
