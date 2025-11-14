Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ.
По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да работи с двете български дъщерни дружества на санционираната руска компания ''Лукойл''
Ето какъв коментар направи по този повод лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: "Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!".
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта ви казах как!
