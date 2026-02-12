България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока. В условията на динамична международна среда страната ни трябва да бъде активен фактор при вземането на европейските решения. С последователната политика и ясни приоритети можем да гарантираме устойчиво развитие и по-силна позиция на България и в ниския съюз. Това написа в профила си във Facebook Бойко Борисов.Това заявих на среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, депутат на Франция в България в Централата на ГЕРБ. Обсъдихме темите за общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочно развитие на общите европейски политики в тази област.България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото партньорство между България и Франция, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество.