Бойко Борисов по време на отчетно-изборното Национално събрание на партията.
С 983 гласа "за" Борисов бе преизбран за председател на ГЕРБ.
''Когато беше гръцката финансова криза на нашите граници, ние приложихме такива мерки, че не се отрази на България. Когато дойде миграционната криза, водихме истинска битка да не се допуска незаконна миграция. Тогава беше огромна атака към мен и правителството на България, но аз не се огънах, а направихме най-надеждната граница в ЕС'', каза Борисов и благодари на граничарите.
''В момента всички казват - Бойко беше прав, трябваше да направим същото. След това дойде COVID - ние първи затваряхме и първи отваряхме'', заяви лидерът на ГЕРБ и сподели кое е нещото, с което най-много се гордее.
''Само в България, единствени в света, на Великден не затворихме църквите и манастирите, а българите бяха в тях и се молиха. Не затворихме нито един католически храм, нито една джамия''.
Борисов коментира, че България е водила много балансирана външна политика.
''Политика на добросъседство - тогава изградихме Балкански поток, добросъседството с Турция, Сърбия, Унгария, Словакия, Северна Македония. Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори. Само в България газопроводите са 100% собственост на българите, държавни'', заяви още той и добави:
"Войната изисква да взимаш страна. С Путин, с Русия имахме прекрасни работни отношения. Войната в Украйна - застанахме срещу агресора. Затова от първия ден украинското знаме е в нашите кабинети, затова нашите министри правят всичко необходимо. България е направила много повече от много европейски държави за Украйна".
Борисов: Докато в Европа говорят - България първа направи вертикални коридори
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Линейка и автобус се удариха по пътя София – Варна, има загинал
23:39 / 21.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.