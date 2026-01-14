Бойко Борисов в профила си във Facebook.
Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето. В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини. Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", написа Борисов.
ФОКУС припомня, че вече няколко дни народните представители спорят как трябва да се гласува на предсрочните парламентарни избори- само и единствено машинно гласуване или с хартиен и машинен вот.
По-рано Асен Василев заяви, че шефът на "Информационно обслужване“ не е сменян от второто правителство на ГЕРБ.
"Ако ГЕРБ мислят, че някой манипулира машините, да попитат собствения си кадър, който продължава да е шеф на "Информационно обслужване“, каза Василев.
А от "Информационно обслужване“ отговориха: "Никога не сме получавали възлагане и никога не сме изпълнявали действия по проверка на машините за гласуване. Тези дейности се възлагат от Централната избирателна комисия и се извършват от частната фирма, на която се възлага и конфигурирането на машините за гласуване".
ФОКУС припомня, че също днес народните представители отмениха заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, на което трябваше да бъдат обсъдени предложенията на политическите партии за промени в Изборния кодекс.
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс
