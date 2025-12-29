Бойко Борисов във видеообръщение, публикувано във Фейсбук.
"Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград - да пазим реколтата - играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!", каза Борисов.
Борисов: Играете опасна игра, не я разбирате!
© Фейсбук
Още по темата
/
Даниел Митов остро: Колко административно неграмотен трябва да си? На Божанов му се натрупаха доста компоти във Фейсбук
22.12
Делян Пеевски: Вчера се наложи да спасяваме Асен Василев, положението е много тежко. Януари и февруари ще бъдат трудни
18.12
Екшън в парламента!
17.12
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите
16.12
Експерти: Агресивният език в Народното събрание не е спонтанен. Това е форма на политически маркетинг
14.12
Още от категорията
/
Кметът Ревански за Бриджит Бардо: Всяка мечка, която днес живее достойно под небето на Белица, носи частица от нейното голямо сърце
28.12
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика на страната, но ще имаме глас за решенията
28.12
Икономист: България изчезва, а решението е жената да зареже бебето и да смята екселски таблици?!
28.12
Йотова: За да има България бъдеще, трябва да спрем с този нихилизъм към собствената ни памет и история
27.12
Почина Мария Карафезиева
27.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Еврото поскъпва
10:05
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.