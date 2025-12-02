Бойко Борисов.
"Или застанете с ГЕРБ и заедно работим в мнозинство от 121 депутати, правейки нов бюджет, или избори", заяви Борисов.
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
Актуални теми
Анонимен
преди 41 мин.
ИЗБОРИ!!!Писна ми от еврогейски ценности .
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.