ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от нас
Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов кмета Терзиев във връзка с кризата с боклука.
"Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов и допълни:
"Ясна ми е ПР стратегията на ПП-ДБ и кмета, от мен я научиха. Още, когато Бонев и "Спаси София'' напуснаха коалицията на ПП-ДБ, разбрах, че нещо локаво се крои в София''.
Борисов излезе и с предложение към кмета.
"Предлагам му на Терзиев да внесе предложение за извънреден закон свързан с бедствие, еко катастрофа или каквото реши. Да купи камиони без обществени поръчки, да наеме хора, ние ще го подкрепим, 66 гласа има за, но да заяви "Това моето решение" и да оправи проблема''
Борисов коментира и срещата Тръмп-младши:
"Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Ще бъде ли въведен предметът "Добродетели и религия"?
12:56 / 08.10.2025
Борислав Гуцанов: До 7500 лв. помощ може да получат семействата, ...
12:41 / 08.10.2025
България имa най-голяма минимална работна заплата спрямо това, ко...
12:41 / 08.10.2025
Асен Василев отговори на Пеевски: Много ни надценява!
12:32 / 08.10.2025
Доц. Кунчев: При подобни ситуации има рискове от чревни инфекции,...
11:41 / 08.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета