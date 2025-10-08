© "Подавам ръка на софиянци, те не са виновни. Той е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори?"



Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов кмета Терзиев във връзка с кризата с боклука.



"Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов и допълни:



"Ясна ми е ПР стратегията на ПП-ДБ и кмета, от мен я научиха. Още, когато Бонев и "Спаси София'' напуснаха коалицията на ПП-ДБ, разбрах, че нещо локаво се крои в София''.



Борисов излезе и с предложение към кмета.



"Предлагам му на Терзиев да внесе предложение за извънреден закон свързан с бедствие, еко катастрофа или каквото реши. Да купи камиони без обществени поръчки, да наеме хора, ние ще го подкрепим, 66 гласа има за, но да заяви "Това моето решение" и да оправи проблема''



Борисов коментира и срещата Тръмп-младши:



"Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.