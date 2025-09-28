Борисов: Националите по волейбол са истинските обединители на нацията

© Националите по волейбол са истинските обединители на нацията. В България се гордеем с вас! Това написа във Фейсбук профила си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като мъжкият ни национален отбор но волейбол завоюва среброто на финала.



Министърът на младежта и спорта Иван Пешев също заяви, че това е поредното доказателство, че когато имаме успехи в спорта сме сплотени и обединени.