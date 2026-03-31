Бойко Борисов.
По думите му през последните години е имало отчетливо забавяне във всички процеси. "А потребностите са големи - строителство на язовири, на ПАВЕЦ, на магистрали. Държавата няма как да финансира всичко, затова според ГЕРБ най-разумното решение за големите обекти са концесиите. Това обсъдихме днес с ръководството на Камарата на строителите в България", допълни Борисов.
"От ГЕРБ-СДС ще работим заедно с българския строителен бранш по пакет от законодателни промени, които да облекчат и ускорят процедурите в инвестиционния процес, както и да се приоритезира дигитализацията.
Програмата за санирането остава най-очакваната от хората. Очаква я и строителният бранш - защото в енергийното обновяване са заети малки фирми от всички региони на страната. При обиколките ми в страната всички ме питат на първо място за санирането - защото то повишава качеството на живот и облекчава семейните бюджети. Освен това много работници дори вече се завръщат от чужбина. Ето защо ГЕРБ поема ангажимент да го продължи санирането с нова програма за 1,3 млрд. евро", каза още Борисов.
Борисов: Най-разумното решение за големите обекти са концесиите
Още от категорията
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
17:25
Правосъдното министерство иска справката за пътуванията на Пепи Еврото и прокурор Емилия Русинова зад граница
12:32
Рая Назарян е в Киев
11:24
"Не ни въвличайте във война": Румен Радев с остра критика срещу кабинета за договора с Украйна
08:33
