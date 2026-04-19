Бившият премиер и лидер на ГЕРБ-СДС гласува около 12:00 ч. в Банкя, видя Burgas24.bg от профила му във Фейсбук.

"Според мен е малка вероятността да има правителство, защото ние няма да участваме в коалиции. Ние си направихме компромисите, сглобки, така че не виждам с кого можем да се коалираме в момента", заяви той.

"С модела "Копринков-Радев" нито ще се коалирам, нито ще участвам", подчерта Борисов.

"Едни техници от една частна фирма ходят с отвертките и бъркат по машините, това се получи. Получи се масово това, за което ги предупреждавахме. Ала-балата с машините сме го чували лично от Асен Василев", каза още бившият премиер.

Той подчерта, че по време на последния парламент коалицията му е свършила "всичките си важни работи".

Борисов подчерта, че от коалицията му "първо ще мислят и после ще решават" относно съдебната реформа.