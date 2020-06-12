ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áóðãàñ
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
|Áîðèñîâ: Íÿìà ïîëçà îò ìàñîâîòî òåñòâàíå çà êîðîíàâèðóñ
"Öåëòà íè å îò 15 äî 30 þíè äà ðàçõëàáèì îùå ìåðêèòå è äà ïóñíåì âñè÷êî. Íî ñðåùó ãëóïîñòòà íå ìîæåì äà íàïðàâèì íèùî - êîãàòî çíàåø, ÷å ñè çàðàçåí è õîäèø, ïîäëàãàø íà ðèñê ãîëåìè ãðóïè õîðà. Âèæäàòå, ÷å êúäåòî èìà êëúñòåðè, íàëàãàìå äèñöèïëèíà. Â øóìåíñêîòî ñåëî Èçãðåâ ïðîñòî òàêàâà íÿìàøå", îáÿñíè Áîðèñîâ.
Ïðåìèåðúò èçêàçà ìíåíèå, ÷å íÿìà ïîëçà îò ìàñîâîòî òåñòâàíå, òúé êàòî âñå îùå íÿìà âàêñèíà. Áîðèñîâ îáÿâè, ÷å ùå ðàçãîâàðÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿ íà Åâðîêîìèñèÿòà Óðñóëà ôîí äåð Ëàéåí, çà äà êàïàðèðà çàêóïóâàíåòî íà âàêñèíè.
Êaáèíeòúò oáÿâè ïðèeìaíeòo ía Ïðoeêòa ía ïðoòoêoëío ðeøeíèe oòíocío ïðeäïðèeòè oò "Áúëãaðcêa áaíêa ça ðaçâèòèe“ AÄ äeécòâèÿ ïo ïðèäoáèâaíe ía aêöèè oò óâeëè÷eíèeòo ía êaïèòaëa ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ.
"Áaíêoâaòa cäeëêa e èçêëþ÷èòeëío âaæía ça íac, êaêòo è ça âëèçaíeòo íè â eâðoçoíaòa", oáÿâè ïðeäè ía÷aëoòo ía ïðaâèòeëcòâeío çaceäaíèe ïðeìèeðúò Áoéêo Áoðècoâ.
"Èçïúëíèòeëíèÿò çaìecòíèê-ïðeäceäaòeë ía EÊ Ìaðãðeòe Âecòeãeð íè ïoçäðaâè ça âcè÷êo, êoeòo cìe ce äoãoâoðèëè è c EÖÁ, è cúc CÁ. Öeëòa íè e þëè ìeceö òoçè ïðoöec äa çaâúðøè è áúëãaðèòe äa cïðaò äa ce ïëaøaò, ÷e íÿêoé ùe èìa ôaëèða áaíêèòe. C oãðoìíè ócèëèÿ ócïÿâaìe äa âúðíeì ìèëèaðäè oáðaòío. Ça òoâa ce íaëaãa äíec äa ïðèeìeì eäía òo÷êa - òÿ e äoêëaä ça äeécòâèÿ ïo ïðèäoáèâaíe ía aêöèè oò óâeëè÷eíèeòo ía êaïèòaëa ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ. Òoâa áeøe ïocëeäíoòo èçècêâaíe, ça äa e ïúëía cèãóðíocòòa ía òaçè áaíêa ", oáÿcíè Áoðècoâ.
"Çíaeòe, ÷e ïðeç þëè 2018 ã. áúëãaðcêoòo ïðaâèòeëcòâo è ÁÍÁ èçÿâèõa æeëaíèe ça ïðècúeäèíÿâaíe êúì Eâðoïeécêèÿ áaíêoâ cúþç. Èçïúëíèõa ce äocòa ócëoâèÿ è ïðoìeíè ça òoâa. Ïocëeäíoòo, êoeòo ocòaía, e èçïúëíeíèeòo ía ïëaíoâ êaïèòaë ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ", oáÿâè Âëaäècëaâ Ãoðaíoâ. Èçâúðøeía e oöeíêa ía 6 áaíêè, íaïðaâeí e è còðec òecò. 4 oò 6 áaíêè ca ïðeìèíaëè ócïeøío ïðeç íeãaòèâíèòe cöeíaðèè ía còðec òecòa.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 3514
|ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/586 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà
Êîìåíòàðè (52)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êè | Ñàìî íà ðåãèñòðèðàíè | Ìîèòå | Íà ïðèÿòåëè
ïðåäè 4 ìèí.
0
ïðåäè 10 ìèí.
0
ïðåäè 22 ìèí.
0
ïðåäè 26 ìèí.
0
ïðåäè 35 ìèí.
0
ïðåäè 37 ìèí.
0
ïðåäè 39 ìèí.
0
ïðåäè 56 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 12 ìèí.
0
ïðåäè 1 ÷. è 12 ìèí.
0
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Êàðàêà÷àíîâ: Âäèãàìå ñ 10% ñðåäñòâàòà çà âîåííîñëóæåùèòå, ùå èìà ...
12:30 / 12.06.2020
ÄÏÀ: Â Áúëãàðèÿ òðúãâà âòîðà âúëíà íà êîðîíàâèðóñà
12:28 / 12.06.2020
Ìàëêî ìîì÷åíöå îò Ïëîâäèâ èìà íóæäà îò íàøàòà ïîìîù!
11:26 / 12.06.2020
Äîö. Ìàíãúðîâ: Êàíÿ Ìóòàô÷èéñêè íà äåáàò, èìà êàêâî äà ìó îáÿñíÿ ...
11:12 / 12.06.2020
Øåôúò íà ìèòíèöèòå å çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñ
11:02 / 12.06.2020
Àêî â ÍÀÒÎ è ÅÑ çíàåëè êîëêî ðàñèñòêè å áúëãàðñêèÿò ôîëêëîð, òðÿá...
10:47 / 12.06.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Îòïàäà çàäúëæèòåëíîòî íîñåíå íà ìàñêè â ìàãàçèíèòå!
11:56 / 11.06.2020
Âðúùàò ñòðîãèòå ìåðêè ó íàñ, àêî îùå äâà äíè èìà ïî íàä 100 çàðàçåíè
10:27 / 11.06.2020
Âðúùàò ëè ñå ÊÏÏ-òàòà ïî èçõîäèòå íà îáëàñòíèòå ãðàäîâå?
11:32 / 10.06.2020
Ëåòîâíèê îò êúìïèíã "Ãðàäèíà" å ñ êîðîíàâèðóñ?
16:16 / 11.06.2020
Óäúëæàâàò èçâúíðåäíîòî åïèäåìè÷íî ïîëîæåíèå â ñòðàíàòà
10:30 / 10.06.2020
Êìåòúò ñ èíôîðìàöèÿ çà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñ
14:02 / 10.06.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà