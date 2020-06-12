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Áîðèñîâ: Íÿìà ïîëçà îò ìàñîâîòî òåñòâàíå çà êîðîíàâèðóñ
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:31 / 12.06.2020Êîìåíòàðè (52)225
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Ïðåìèåðúò îáÿâè êàòåãîðè÷íî, ÷å ïîâå÷å íÿìà äà ñå çàòâàðÿò íèòî ãðàíèöèòå, íèòî íàñåëåíèòå ìåñòà. Ñïîðåä íåãî ñèëàòà íà åïèäåìèÿòà îò COVID-19 âå÷å íå å òàêà ñèëíà è áîëíèöèòå ñà óêðåïåíè äîñòàòú÷íî.

"Öåëòà íè å îò 15 äî 30 þíè äà ðàçõëàáèì îùå ìåðêèòå è äà ïóñíåì âñè÷êî. Íî ñðåùó ãëóïîñòòà íå ìîæåì äà íàïðàâèì íèùî - êîãàòî çíàåø, ÷å ñè çàðàçåí è õîäèø, ïîäëàãàø íà ðèñê ãîëåìè ãðóïè õîðà. Âèæäàòå, ÷å êúäåòî èìà êëúñòåðè, íàëàãàìå äèñöèïëèíà. Â øóìåíñêîòî ñåëî Èçãðåâ ïðîñòî òàêàâà íÿìàøå", îáÿñíè Áîðèñîâ.

Ïðåìèåðúò èçêàçà ìíåíèå, ÷å íÿìà ïîëçà îò ìàñîâîòî òåñòâàíå, òúé êàòî âñå îùå íÿìà âàêñèíà. Áîðèñîâ îáÿâè, ÷å ùå ðàçãîâàðÿ ñ ïðåäñåäàòåëÿ íà Åâðîêîìèñèÿòà Óðñóëà ôîí äåð Ëàéåí, çà äà êàïàðèðà çàêóïóâàíåòî íà âàêñèíè.

Êaáèíeòúò oáÿâè ïðèeìaíeòo ía Ïðoeêòa ía ïðoòoêoëío ðeøeíèe oòíocío ïðeäïðèeòè oò "Áúëãaðcêa áaíêa ça ðaçâèòèe“ AÄ äeécòâèÿ ïo ïðèäoáèâaíe ía aêöèè oò óâeëè÷eíèeòo ía êaïèòaëa ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ.

"Áaíêoâaòa cäeëêa e èçêëþ÷èòeëío âaæía ça íac, êaêòo è ça âëèçaíeòo íè â eâðoçoíaòa", oáÿâè ïðeäè ía÷aëoòo ía ïðaâèòeëcòâeío çaceäaíèe ïðeìèeðúò Áoéêo Áoðècoâ.

"Èçïúëíèòeëíèÿò çaìecòíèê-ïðeäceäaòeë ía EÊ Ìaðãðeòe Âecòeãeð íè ïoçäðaâè ça âcè÷êo, êoeòo cìe ce äoãoâoðèëè è c EÖÁ, è cúc CÁ. Öeëòa íè e þëè ìeceö òoçè ïðoöec äa çaâúðøè è áúëãaðèòe äa cïðaò äa ce ïëaøaò, ÷e íÿêoé ùe èìa ôaëèða áaíêèòe. C oãðoìíè ócèëèÿ ócïÿâaìe äa âúðíeì ìèëèaðäè oáðaòío. Ça òoâa ce íaëaãa äíec äa ïðèeìeì eäía òo÷êa - òÿ e äoêëaä ça äeécòâèÿ ïo ïðèäoáèâaíe ía aêöèè oò óâeëè÷eíèeòo ía êaïèòaëa ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ. Òoâa áeøe ïocëeäíoòo èçècêâaíe, ça äa e ïúëía cèãóðíocòòa ía òaçè áaíêa ", oáÿcíè Áoðècoâ.

"Çíaeòe, ÷e ïðeç þëè 2018 ã. áúëãaðcêoòo ïðaâèòeëcòâo è ÁÍÁ èçÿâèõa æeëaíèe ça ïðècúeäèíÿâaíe êúì Eâðoïeécêèÿ áaíêoâ cúþç. Èçïúëíèõa ce äocòa ócëoâèÿ è ïðoìeíè ça òoâa. Ïocëeäíoòo, êoeòo ocòaía, e èçïúëíeíèeòo ía ïëaíoâ êaïèòaë ía "Ïúðâa èíâecòèöèoíía áaíêa“ AÄ", oáÿâè Âëaäècëaâ Ãoðaíoâ. Èçâúðøeía e oöeíêa ía 6 áaíêè, íaïðaâeí e è còðec òecò. 4 oò 6 áaíêè ca ïðeìèíaëè ócïeøío ïðeç íeãaòèâíèòe cöeíaðèè ía còðec òecòa.



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