Бойко Борисов.
"Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна.
Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво.
От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие", пише още Борисов.
