Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.
По думите му имат абсолютното основание, след всичко направено от тях, да направят заявка, че искат да продължат да управляват.
"Модерно е всички да казват: "Ако гласувате само за мене, ние ще направим, какво - не се знае, но ще направим нещо". Ние ще направим същата заявка. Радев имаше цялата еднолична власт няколко години", допълни Борисов.
Той призова за "пълна мобилизация преди изборите, както и "самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи".
Лидерът на ГЕРБ коментира и кризата с боклука в София: "Жалко, защото тази зараза, тези болести вървят по всички, не подбират от коя партия си" и допълни, че са предложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал.
Борисов: Правителството беше добро, но беше много тихо
