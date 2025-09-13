© Фокус виж галерията С вчерашния вот на недоверие стана ясно, че ПП и ДБ предопределят отсега президентските избори. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който говори пред младежи от област Кюстендил, участващи в регионална академия в Кюстендил на тема "Сигурността и развитието на Югозападна България“, предаде репортер на "Фокус“. По думите на Борисов е ясно, че ще спечели ляво-популистки президент.



Според него няма никаква логика да искаш да свалиш редовно избрано правителство и да го замениш с друго, което ще бъде трудно. "Ние сме дали дума, на колегите от БСП и на колегите от ИНТ, че ще изкараме цял мандат“ допълни Борисов.



Той посочи, че всички проблеми в момента се стоварват върху управлението. "Ние, в името на хората, на държавата, на общините, го правим. С кои очи те ще свалят правителството и утре ще седнат и ще кажат: "ГЕРБ да гласуват за нашия кандидат Х", посочи Борисов.



"Да им видим вота, вече имат нови съдружници - "Възраждане", МЕЧ, "Величие" – може и нови записи да чуем, те нямат култура на взаимоотношенията“, отбеляза Борисов.