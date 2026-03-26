"Ще направим съдебна реформа, но след като се съобразим с кметовете като изразител на желанията на хората", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Видин.

По думите му като партия са тясно свързани с кметовете. "Нашите избиратели живеят в тези градове. Не деля кметовете по партиен признак", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че с удължителните бюджети общините действат с 1/12 от предишния редовен. "Колко години кметът не може да си направи визия", каза още Борисов.

Относно пътя до Видин, Борисов каза: "В момента такива ями и дупки има, че само околовръстното в София е конкурентно на вашия път. Вие обаче нямате вина, това са държавни пътища", отбеляза той.

От своя страна кметът на града Цветан Ценков се похвали със саниране и реконструкция на градската среда.