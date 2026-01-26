Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
Това казва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в сегмент от интервю с Мартин Карбовски, който журналистът сподели в социалните си мрежи.
"Ядосвам се. Защото друго било биографично и съм се хвалил. За какво да се похваля? Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам, да не ми говорят глупости?", възкликна Борисов.
"Видял ли ме е някой на кафе, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа вкъщи, от вкъщи на работа. Защо ще им слушам глупостите? Не, не, не", продължи Борисов.
"Силата ми е в направеното за България. Силата ми е, че мога да обясня грешката си и да поискам прошка от хората. Нека българите не се поддават на хаоса и на нови, фалшиви герои. Да четат и да оценяват направеното", казва в друг сегмент от интервюто лидерът на ГЕРБ.
