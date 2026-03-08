Бойко Борисов в централата на партията.
"Когато ние ги помолихме за 20 дена и да се приеме бюджет с консенсус, те ни отказаха. Сега целта е ГЕРБ да е виновен, че нямат мнозинство и една партия само управлява. И когато забуксува държавата, да имат извинение. Това е правителство на оставките и извиненията", подчерта той.
Той се обърна към колегите си от партията и заяви, че трябва да подходят "както винаги" отговорно към държавата, институциите и българите. Борисов бе категоричен, че дори и да бъдат показани грешки в Закона за бюджета, те ще бъдат отхвърлени. "Ако сте съгласни, така както са го внесли, буква по буква да бъда прието, за да няма оправдание, че ГЕРБ им пречи", каза лидерът на партията.
От своя страна бившият министър-председател Росен Желязков се съгласи с искането на Бойко Борисов. "След няколко дни започва предизборната кампания, тя ще бъде ожесточена и ще разделя обществото. Тя може да доведе до намаляване на избирателната активност. И ние в момента трябва да покажем базисния консенсус, който е гаранция за базисната почтеност в този парламент. Адмирирам подхода да подкрепим този бюджет във вида, в който е внесен", заяви той.
"Въздържанието не е силното качество на политическите партии в този парламент. Премиерът Гюров и неговия финансов министър трябва да си обезпечат всички други партии, защото не виждам друга системна партия, която да постави интересите на българите над партийния интерес. Няма сила, която да ме убеди, че сме длъжни да подкрепим бюджета на тези превъзнесли се хора, за да работят нормално", каза Борисов.
08:32
