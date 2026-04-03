В цялата програма видяхте ли някъде да има ДПС, да има Пеевски? Това попита лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на форума на партията в София, при който бе представена програмата за управление на България до 2030 година, предаде ФОКУС.

Управленската програма на ГЕРБ-СДС се фокусира върху развитието на икономиката с секторни приоритети, очаквани резултати, демография и човешки капитал, образование, AI, макроикономическа рамка, еврозона, индустрия, ИТ и инженерни услуги.

И допълни: "Днес екипът, който близо 15-20 години гради име, който е направил темелите на всичко добро в България през последните 20 години, изобщо не възнамерявам да съм скромен. Видяхте във всяка една сфера не само какво, а как и кои могат да го направят".

