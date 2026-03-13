Бойко Борисов.
Той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата в Разград.
"С приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ. Дава се възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов.
Борисов: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
© Булфото
