"Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания", заяви пред журналисти в Разград лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата в Разград.

"С приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане е изпълнена съществена част в програмата на ГЕРБ. Дава се възможност за много по-модерна индустрия и икономика. Съществената част в него е, че с 25% се намаляват данъците на всички компании и фирми, които въвеждат иновации, които имат научноизследователската и развойна дейност. С продукта, който са направили, още 25% им се намалява от данъка. Това ще доведе много компании в България", посочи Борисов.