ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
Припомняме, че министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха най-голямото държавно военно предприятие в страната – "Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот, където се намира в момента и Борисов.
Той заяви, че е щастлив да посрещне председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и комисаря по отбрана Андрюс Кубилиус във Вазовските машиностроителни заводи.
"Предвижда се изграждането на два завода – един във ВМЗ–Сопот и един в смесено предприятие. Два за производство на 155-милиметрови боеприпаси. Освен това ще бъде създаден и отделен завод за най-новия и съвременен барут", заяви той.
"На всички, които протестират, трябва да е ясно, че от десетилетия в България се произвеждат снаряди и оръжия, и то с единствената цел – да се гарантира отбраната на страната ни", казо още лидерът на ГЕРБ.
"Ако сега не се възползваме от "Save" механизъма, след няколко години това производство няма да има за къде да отива. Хиляди работни места, които ще се отворят, са заради това, което в момента се случва. Всички сме за мир категорично, но трябва да бъдеш силен, да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат. Ще пазим правителството, за да се случат тези проекти", заяви Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от Бъл...
20:14 / 31.08.2025
Бойко Борисов лично посрещна Урсула фон дер Лайен
20:14 / 31.08.2025
Отиде си поетът Кирил Кадийски
20:14 / 31.08.2025
Росен Желязков посрещна Урсула фон дер Лайен
18:31 / 31.08.2025
Само за седмица потребителската кошница с основни стоки е поскъпн...
18:32 / 31.08.2025
Подробна прогноза от НИМХ за следващата седмицата
18:31 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета