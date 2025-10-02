Борисов е притеснен: Светът уверено върви към война

© Булфото "Светът уверено върви към война. Много съм притеснен", заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов.



По думите му крайно влошени са отношенията между Русия и Европа. "Влошаването на отношенията на Русия със САЩ трябва изключително да ни притеснява. В това време ние трябва да имаме силни и организирани служби. Напоследък има страшно много хибридни атаки, диверсионни групи", допълни Борисов.



"Ще препоръчам депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. Службите трябва да работят", каза още той.



Борисов препоръча на президента да не си играе с правителството, "което е също толкова легитимно избрано като него".